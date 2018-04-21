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تعز: ميلشيات الحوثي تهجر 200 أسرة من أهالي منطقة الحيمة وتفجر منازل آخرين

السبت 21 أبريل 2018 11:30 ص الصحوة نت - متابعات
تعز: ميلشيات الحوثي تهجر 200 أسرة من أهالي منطقة الحيمة وتفجر منازل آخرين

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تهجير جديد طال نحو 200 أسرة، في مديرية التعزية بمحافظة تعز، فيما فجرت منزل مواطن بالمديرية نفسها غداة تفجير منزلين آخرين.

وقال شهود عيان "إن الميليشيات أجبرت 200 أسرة على مغادرة قراها ومنازلها من منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال محافظة تعز" بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج الإمارتية".

 وتمت عملية التهجير من قبل الميلشيات بعد اقتحام المنطقة من قبل ميلشيات الحوثي وسيطرتهم عليها وتفجيرها لمنزلين وبئر تابعة لأبناء قرية منزلة بعزلة الحيمة.

كما فجرت الميليشيات، منزل المواطن أحمد الحربي بعبوات الديناميت في قرية الأكمه بمنطقة الحيمة.

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