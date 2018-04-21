منظمة العفو الدولية تحذر مليشيات الحوثي وتطالبها بوقف إصدار أحكام الاعدام

طالبت منظمة العفو الدولية، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أسماء العميسي، و"التوقف عن إصدار هذه الإدانات والأحكام غير الآمنة".

وتواجه العميسي (22 عاماً)، وهي أم لطفلين، حكماً بالإعدام أصدرته محكمة حوثية في صنعاء نهاية يناير/‏كانون الثاني الماضي، بتهمة "تشكيل شبكة تجسس".

ونقلت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، عن مصادر مقربة من المواطنة اليمنية المسجونة، أنها تعيش ظروفاً مزرية للغاية في سجنها، وعليها أن تدفع ثمن طعامها.

وأضافت "ي كل يوم تقضي أسماء العميسي خلف القضبان، وفي صفوف المحكومين بالإعدام، يتسبب هذا الظلم في تركها عرضة لخطر المزيد من الانتهاكات، وبقائها بعيدة عن أطفالها".