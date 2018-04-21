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رئيس الوزراء يقول إن تعز ستُحرر قريباً

السبت 21 أبريل 2018 12:18 ص الصحوة نت - عدن
رئيس الوزراء يقول إن تعز ستُحرر قريباً


أكد رئيس الوزراء / أحمد عبيد بن دغر / أن محافظة تعز ستحرر قريباً، وذلك في اتصال هاتفي اجراه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن / فضل حسن/.

 وقال بن دغر "إن محافظة تعز هي روح الجمهورية وحاملة مشعل الثورة والتنوير وسنحرر باقي المديريات فيها قريبا من قبضة المليشيا الكهنوتية الايرانية التي عاثت في الأرض فسادا، باعتبار تعز كانت وستظل في طليعة من قاوم المليشيا وانتفض ضد مشروعها الكهنوتي الإمامي البغيض قديما وحديثا وقدمت في سبيل مشروع الدولة والحرية قوافل من خيرة أبنائها الشهداء".

وأضاف رئيس الوزراء "أن شمس الحرية ستشرق مجددا على تعز رافعة الجمهورية وواجهة وحدتنا الوطنية وستشرق على كل ربوع اليمن باْذن الله".

وبارك بن دغر، التقدم الميداني الجديد الذي يحرزه الجيش الوطني، ومعه المقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جبهة الراهدة وباقي جبهات القتال بمحافظة تعز.

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