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فتح يدعو لإغاثة منطقة الحيمة بتعز ويدين جرائم المليشيا الانقلابية في المحافظة

الجمعة 20 أبريل 2018 09:59 م الصحوة نت - متابعات
فتح يدعو لإغاثة منطقة الحيمة بتعز ويدين جرائم المليشيا الانقلابية في المحافظة

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، استمرار قصف المليشيا الانقلابية وتفجير منازل المواطنين وتهجير السكان وفرص حصار على قرى الحيمة بمحافظة تعز وعدد من مديريات المحافظة.

 

ودعا فتح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المنظمات الاغاثية والإنسانية الى مد المحتاجين في تلك القرى بالمساعدات بكافة الاغاثية والإنسانية اللازمة والاطلاع على معاناة الأهالي وإدانة استمرار هذه الجرائم من قبل المليشيا.

 

وطالب فتح المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي وكافة المنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم وزيارة المنطقة والاطلاع عن قرب عن حجم الجرائم التي تمارسها المليشيا والضغط عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات ورفع تقارير الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكافة بجرائم المليشيا.

 

وأكد ان الصمت الذي تقابل به جرائم المليشيا الانقلابية في عدد من مديريات المحافظة يتنافى كليا مع القوانين الدولية والإنسانية..مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية اتخاذ مواقف جاده وحازمة إزاء كافة جرائم مليشيا الحوثي في اليمن..معتبرا الصمت حيال ذلك امر غير مقبول.

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