واشنطن تجدد التأكيد على الحل السياسي في اليمن

جددت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة الحل السياسي في اليمن لإنهاء الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد جراء الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزير الخارجية الأميركية جون سوليفان، مع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث.

وأكد سولفيان دعم الولايات المتحدة لجهود إعادة جلسات الحوار بين الأطراف التي وصفها بالمتنازعة في اليمن، بما فيها إطار المفاوضات الذي يجري العمل عليه حالياً.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، إن المسؤول الأميركي اتفق مع المبعوث الأممي على أن حلّ المأساة الإنسانية والأزمة السياسية والأمنية لا يتم إلا من خلال توصّل الأطراف كافة إلى اتفاق سياسي شامل لحل الأزمة.

وبدأ المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن جولاته في عدد من العواصم العربية والغربية في إطار الدفع بالعملية السياسية في اليمن واستئناف المشاورات بين كافة الأطراف.