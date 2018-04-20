الحكومة تدعو المغرر بهم في صفوف الحوثيين للعودة إلى صوابهم والانتصار للدولة

دعا رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر المغرر بهم في صفوف مليشيا الحوثي العودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادي الذي يضمن توزيع عادل للثروة والسلطة.

وأكد بن دغر أن الشعب اليمني لن يقبل بالخرافة والحق الالهي في الحكم وسيدافع عن المبادئ الوطنية العظمي في الدفاع عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر العظيمتين.

وأطلع بن دغر على الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي في مختلف الجبهات بمحافظة البيضاء ضد عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية الايرانية.

وأشاد رئيس الوزراء خلال اتصالٍ هاتفي مع محافظ البيضاء، صالح الرصاص، بالانتصارات الميدانية التي يحققها أبطال الجيش الوطني ضد المليشيا الحوثية في عدد من مديريات المحافظة على طريق تحرير كافة مناطقها من قبضة المليشيا.

وقال رئيس الوزراء "إن تضحيات أبناء البيضاء تأتي امتدادا لتضحيات آبائهم وأجدادهم الذين انتصروا لقيم الجمهورية ابان ثورة الـ 26من سبتمبر كخيار وثبات وطني لا مناص ولا تنازل عنه". مشيدا بجهود السلطة المحلية في متابعة احتياجات المحافظة من الخدمات".

وأضاف "أن محافظة البيضاء ينتظرها مسقبل واعد بالخير بعد استعادة باقي مناطقها من قبضة المليشيا الإنقلابية ضمن إقليم سبأ"..مؤكداً دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع في المديريات المستعادة وتوفير الخدمات للمواطنين.