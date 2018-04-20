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الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً جنوب المملكة

الجمعة 20 أبريل 2018 01:45 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً جنوب المملكة

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الجمعة صاروخاً باليستياً جنوب المملكة أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاعات السعودية اعترضت الصاروخ التي أطلق باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.

 وأطقت مليشيا الحوثي الانقلابية منذ أواخر مارس الماضي أكثر من 17 صاروخاً باليستياً باتجاه المملكة منها 4 باتجاه الرياض.

وكان التحالف قد أعلن الأسبوع الماضي أن مليشيا الحوثي أطلقت أكثر من 100 صاروخ باليستي تجاه المملكة.

وسبق وأن حذر التحالف من استمرار مليشيا الحوثي باطلاق الصواريخ تجاه المملكة وكذا التصعيد العسكري عبر طائرات مسيرة إيرانية التي تحاول اختراق الأجواء السعودية بالمناطق الحدودية وتمكنت الدفاعات من اسقاطها، مؤكداً أن الرد سيكون قاسياً ومؤلماً وموجعاً.

 

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