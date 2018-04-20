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شرطة عدن تقول إنها القت القبض على متهم بقتل مدير الإصدار الآلي

الجمعة 20 أبريل 2018 01:07 م الصحوة نت - عدن
شرطة عدن تقول إنها القت القبض على متهم بقتل مدير الإصدار الآلي

قالت شرطة عدن في بيان لها إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على متهم بقتل مدير الإصدار الآلي في عدن والذي اغتيل مطلع العام 2017.

وأكد قائد شرطة كريتر العقيد فضل الجحافي أن قوة مشتركة من الشرطة وأخرى من قوات الطوارئ تمكنت من القاء القبض على المتهم ( احمد محمد الوحيشي ) وهو المتهم بارتكاب جريمة قتل العقيد / مختار محمد حسن / مدير الإصدار الآلي بعدن.

وقال الجحافي إن عملية المداهمة تمت عقب عملية رصد ومتابعة وبعد التأكد من وجوده في منزل أحد اصدقائه قامت قوات الأمن بتطويق المنزل ومداهمته والقاء القبض على المتهم .

وذكر قائد شرطة كريتر أنه جرى نقل المتهم الى ادارة أمن عدن للتحقيق معه وإحالته للنيابة تمهيدا لمحاكمته، حسب قوله.

وكان العقيد / مختار محمد حسن/ قد اغتيل في فبراير من العام  2017 في حارة المطافي بمديرية صيرة بعدن، عقب فتح النار عليه من قبل مسلح مجهول.

 

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