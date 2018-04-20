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العديني: تعدد الجيوش يقضي على إمكانية بناء الدولة وسيخسر اليمنيون بلد وشعب

الجمعة 20 أبريل 2018 12:25 ص الصحوة نت - خاص
العديني: تعدد الجيوش يقضي على إمكانية بناء الدولة وسيخسر اليمنيون بلد وشعب

 

قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح / عدنان العديني/ إن التعدد في الجيوش يقضي على إمكانية بناء دولة لليمنيين فكل جيش يؤسس لدولة خاصة به.

وأضاف العديني في منشور له على صفحته "بالفيسبوك" وتابعه محرر "الصحوة نت"، أضاف "أن مطلب إدماج المقاومة في القوات المسلحة كان أمراً ضرورياً وملحاً لأجل تأمين عملية بناء الدولة، ومطلب توافق عليه جميع اليمنيين".

ووجه "العديني" تساؤلاً للأحزاب اليمنية " التي تؤيد وجود مقاومة خارج هيكل الجيش وتتصرف وكأنها دولة، تساءل: أين ذهب حماسكم الرافض لكل كيان عسكري خارج سلطة الدولة؟.

وأشار العديني إلى أن الغريب في هذه التعددية القاتلة للدولة تتزامن مع اجتثاث التعددية السياسية، وهو أمر يقود الى خنق المواطن والتضييق على حزين.

 وذكر أن هذه التعددية قتل للدولة وخنق للإنسان، مرجعاً السبب إلى ميوعة المواقف وتحويل القضايا الوطنية إلى بازار وفي كل يوم ثمة موقف ورأي، حد قوله.

وتساءل العديني في ختام منشوره " هل سنجد مراجعة جادة للمواقف أم سوف نستمر في لعبة قمار نخسر فيها وبكل تأكيد بلد وشعب".

 يأتي هذا تزامناً مع دخول قوات جديدة على خط المعركة ضد الحوثيين، فيما لا تزال هذه القوات خارج سلطة الشرعية ولا تعترف بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً للبلاد.

 

 

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