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الخُمُس ونهب ما تبقى من أموال الشعب اليمني (تقرير مُتلفز)

الجمعة 20 أبريل 2018 12:01 ص الصحوة نت - صنعاء
الخُمُس ونهب ما تبقى من أموال الشعب اليمني (تقرير مُتلفز)

كشفت مصادر برلمانية، عن مساعي حوثية، لتعديل قانون الزكاة، لفرض زكاة «الخُمُس» على المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها،  بشكل رسمي.

وقالت المصادر البرلمانية عن المليشيات تسعى لإقرار القانون  عبر مجلس النواب، الخاضع لسيطرتها.

 وحسب المصادر البرلمانية، فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها «مادة (31): تتخدد مصارف الخمس (20%) الواردة في المادة (30) من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم (41) من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف».

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