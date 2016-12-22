إب: وصول عدد من جرحى الحوثيين إلى مستشفى الثورة

قالت مصادر طبية "أن عشرة من جرحى ميلشيات الحوثي وصالح وصلوا إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب خلال الساعات الماضية ".

وأفادت المصادر "أن الجرحى الحوثيين وصلوا من جبهات القتال بمحافظة تعز حيث تدور مواجهات عنيفة منذ مساء أمس الأربعاء".

ويعد مستشفى الثورة العام بمدينة إب أحد أهم المستشفيات التي يستقبل قتلى الميليشيات من جبهات القتال في محافظتي تعز والضالع ويكتظ المستشفى بالجرحى في جميع الأقسام.

وفي مديرية القفر تسبب مسلح حوثي بإصابة مواطن إصابات بالغة بحادث سير ونقل على إثرها إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب لتلقي العلاج.

وقالت "مصادر محلية أفادت بأن أحد أطقم المليشيا الانقلابية صدم دراجة نارية بمديرية القفر شمال محافظة إب وتسببت بإصابات وكسور مختلفة لمالك الدراجة النارية".

وتمارس ميلشيات الحوثي انتهاكات مستمرة بحق المواطنين في محافظة إب حيث يشكو الكثير من أبناء إب من تعامل سائقي الأطقم العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي وصالح والتي غالبا ما تتسب بالحوادث المرورية غير مكترثة بحياة الناس.