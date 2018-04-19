موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الداخلية السعودية: استشهاد 4 من رجال الأمن وجرح 5 آخرون في إطلاق نار بعسير

الخميس 19 أبريل 2018 11:02 م الصحوة نت - الرياض
الداخلية السعودية: استشهاد 4 من رجال الأمن وجرح 5 آخرون في إطلاق نار بعسير أفراد أمن - السعودية

قالت الداخلية السعودية إن 4 من رجال الأمن استشهدوا مساء الخميس فيما أصيب 5 آخرون في إطلاق نار على حاجز تفتيش في عسير جنوب المملكة.

وتعرضت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول، نتج عنه استشهاد الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب صالح علي العمري.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في تصريح نقلته وكالة "واس"، إن الجهات الأمنية باشرت الجريمة وتمكنت من تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم، (سعوديي الجنسية)، مؤكدة أن مصلحة التحقيق تقتضي عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن.

وتابع: إن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن؛ ما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله؛ حيث اتضح أنه المواطن بندر محمد علي الشهري.

وأكد أن خمسة من رجال الأمن تعرضوا للإصابة خلال إطلاق النار، استِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، ومازالت الجريمة محل المتابعة الأمنية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى