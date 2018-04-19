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ناطق التحالف: تحرير صعدة سيمكن التحالف والشرعية من دخول صنعاء بدون قتال

الخميس 19 أبريل 2018 10:20 م الصحوة نت - متابعة خاصة
ناطق التحالف: تحرير صعدة سيمكن التحالف والشرعية من دخول صنعاء بدون قتال

أكد العقيد الركن تركي المالكي، الناطق باسم قوات التحالف العربي أن قوات التحالف تولي أهمية بالغة لمعركة تحرير صعدة، مشيراً الى أن تحريرها سينتج عنه سقوط فوري لسلطة الحوثيين بصنعاء، وسيمكن التحالف من دخولها دون قتال.

وقال المالكي إن التحالف لديه كافة الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية المسيرة التي هربتها طهران لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وأضاف متحدث التحالف، في مداخلة مع قناة الإخبارية مساء اليوم الخميس، أن النظام الإيراني يتحالف مع الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية.

 وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها الصاروخية على المملكة وسط تحذيرات دولية وعربية من خطورة هذا التصعيد.

وكان التحالف العربي في مؤتمر صحفي لناطقه الرسمي الاثنين الماضي، قد توعد الحوثيين برد وصفه بالقاسي والمؤلم والموجع.

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