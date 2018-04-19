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الجيش يفشل مخططاً حوثياً لقطع الشريان الأخير الذي يربط تعز بالعاصمة عدن

الخميس 19 أبريل 2018 09:34 م الصحوة نت - خاص
الجيش يفشل مخططاً حوثياً لقطع الشريان الأخير الذي يربط تعز بالعاصمة عدن

تمكنت / قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية / في جبهة المقاطرة التابعة لمحافظة لحج جنوب البلاد، تمكنت من افشال مخطط حوثي لزرع الغام في المنفذ الوحيد الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن عدداً من المليشيا الانقلابية المتمركزة في جبال الأحكوم تسللت مساء أمس الأول الى الخط الرئيسي وقامت بزرع الألغام محاولة منها لقطع الشريان الوحيد الذي يغذي محافظة تعز.

وأكد المصادر أن الأمور  في خط امداد تعز الوحيد (هيجة العبد) تحت السيطرة الكاملة بعد نزع الالغام منها وتأمينها، مشيراً إلى أنه لا يوجد اية معوقات تدعو للقلق بشأنها.

و أوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني يقومون بواجباتهم في التصدي للمليشيات الانقلابية وتكمنوا من كسر الهجوم.

وتأتي هذه العملية ضمن عمليات أخرى فشلت فيها المليشيات الإنقلابية في كل محاولاتهم في استعادة الجبال المطلة على الخط بغرض السيطرة النارية عليه وقطع خط الأمداد الأخير لمحافظة تعز.

وتحاول مليشيا الانقلاب الحوثية منذ أكثر من ثلاث سنوات اقتحام مديرية المقاطرة وفرض سيطرتها عليها وقطع الشريان الأخير الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، بغرض فرض الحصار الكلي على تعز، وهو ما فشلت إليه في كل محاولة.

 

 

 

 

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