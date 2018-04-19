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التحالف يدمر منصتي إطلاق صواريخ حوثية

الخميس 19 أبريل 2018 08:36 م الصحوة نت - متابعة خاصة
التحالف يدمر منصتي إطلاق صواريخ حوثية

تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير منصات صواريخ تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الخميس.

ودمرت المقاتلات قاعدتي إطلاق صواريخ تابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية في البيضاء، إحداهما بالقرب من "معسكر اللواء 26 حرس جمهوري سابقا"، والثانية في منطقة الوهبية، كما قصفت عربة من نوع "بي. إم. بي".

 يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة تدور في عدد من مناطق محافظة البيضاء وسط تقدم للجيش وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وشنت قوات الجيش قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع وتجمعات للحوثيين في شعب فضحه وبلاد آل عواض ومفرق وعاله في مديرية الملاجم.

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