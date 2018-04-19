الجيش يتقدم في تعز ولحج ويكثف من قصفه على مواقع الحوثيين بملاجم البيضاء

تمكنت / قوات الجيش الوطني / اليوم الخميس من احراز تقدم جديد في محافظة تعز ولحج، فيما كثفت القوات من قصفها المدفعي على مواقع الحوثيين في مديرية الملاجم بالبيضاء.

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على مواقع جديدة في خدير جنوبي تعز (جنوب غربي البلاد)، ومواقع في مديرية القبيطة شمالي لحج.

وحررت / قوات الجيش / جبل الأخمار وموقع السنترال ومدرسة الفلاح جنوب القبيطة، تزامنا مع تقدمها في الطريق العام الرابط بين السحي والراهدة في خدير.

يأتي هذا تزامناً مع تزايد حدة الاشتباكات والقصف المدفعي بين الحوثيين وسكان منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال شرق مدينة تعز.

وفجرت مليشيا الحوثي منزل المواطن / عبدالفتاح عطاء/، واعتقلت عدداً من المدنيين في المنطقة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع الحوثيين في القبيطة وخدير ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى حوثيون وتدمير آليات عسكرية لهم.

وفي البيضاء.. شنت قوات الجيش قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع وتجمعات للحوثيين في شعب فضحه وبلاد آل عواض ومفرق وعاله في مديرية الملاجم.

يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة تدور في عدد من مناطق محافظة البيضاء وسط تقدم للجيش وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.