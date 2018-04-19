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مساعي للمليشيات لفرض زكاة " الخُمس" على المواطنين في مناطق سيطرتها

الخميس 19 أبريل 2018 05:58 م الصحوة نت - متابعات
مساعي للمليشيات لفرض زكاة " الخُمس" على المواطنين في مناطق سيطرتها

 كشفت مصادر برلمانية، عن مساعي حوثية، لتعديل قانون الزكاة، لفرض زكاة «الخُمُس» على المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها،  بشكل رسمي.

وقالت المصادر البرلمانية عن المليشيات تسعى لإقرار القانون  عبر مجلس النواب، الخاضع لسيطرتها.

 وحسب المصادر البرلمانية، فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها «مادة (31): تتخدد مصارف الخمس (20%) الواردة في المادة (30) من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم (41) من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف».

ولاقى هذا القرار، رفضا مجتمعيا كبيرا من مختلف الشرائح الاجتماعية، وكافة الناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن هذه المساعي الحوثية، تستند من خلالها الجماعة إلى تأويلات علماء ما يُسمى بالمذهب الزيدي، اضافة الى النصوص الدينية التي ترى أن نسبة 20% من مورد الزكاة يفترض أن يتم دفعها لمن يزعمون أنهم من سلالة النبي "محمد" أو من يطلق عليهم بـ"الهاشميين"، كونهم الورثة له. حسب زعمهم.

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