مجلس شباب اسيا يؤكد دعم استقرار اليمن ويندد بجرائم الحوثيين ضد المدنيين

أكد مجلس شباب اسيا على دعم استقرار اليمن ووحدة أراضيه وندد بجرائم مليشيا الحوثي الانقلابية ضد الشعب اليمني.

ولفت المجلس في ختام الدورة السنوية الرابعة عشر للجمعية العامة في مدينة سيم ريب بمملكة كمبوديا، والتي انعقدت خلال الفترة من 12 - 15 ابريل الجاري، الى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، واعلن دعمه للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجهورية.

وطالب المجلس في بيان له، باستئناف عملية السلام وحث الأمم المتحدة لاستمرار التوسط في مشاورات سياسية شاملة تهدف الى استقرار اليمن.

وأستنكر العنف الذي تمارسه مليشيا الحوثي، وجرائمها في تجنيد واستخدام الأطفال كوقود في الحرب ، كما طالب بالافراج عن كافة المختطفين في سجونهم.

وأعرب مجلس شباب اسيا عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة لتكثيف جهوده من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية.

واكد المجلس على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة للتسوية السياسية عن طريق التفاوض والانصياع بشكل بنّاء مع ممثلين الأمم المتحدة للسلام، بهدف التوصل بسرعة إلى اتفاق نهائي وشامل لإنهاء النزاع ومعالجة الأزمة الإنسانية الحالية.



