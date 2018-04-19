رئيس الوزراء يلتقي قيادة محور تعز ويؤكد حرص الدولة على استكمال تحرير تعز

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن القيادة السياسية ممثلة برئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة تولي اهتماما خاصا بمحافظة تعز، لما تمثله من رمزية الصمود والإباء والتضحية.

وأشاد رئيس الوزراء ، خلال لقائه بقائد محور تعز اللواء خالد فاضل، بالعاصمة المؤقتة عدن، بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز المسنودين بقوات التحالف العربي في مواجهة ميليشيا الحوثي التي انقلبت على الدولة والسلطة.

وقال إن أبناء مدينة تعز يقدمون تضحيات جسيمة للحفاظ على كافة المدن اليمنية من اجتياح مليشيات التمرد والانقلاب التي مازالت تشن حربها وحصارها الجائر.

وقدم قائد المحور شرح عن الحالة العسكرية التي تشهدها تعز في مختلف جبهات القتال، متطلعا إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه محور تعز الأمر الذي يعيق تقدمه لإنجاز المهام العسكرية على أكمل وجه.

وأكد بن دغر أن القيادة السياسية والحكومة تعمل جاهدة على تذليل الصعوبات التي تواجه ابطال الجيش الوطني، مشددا على ضرورة التمسك بوحدة الموقف ووحدة القرار ضد العدو الحوثي الانقلابي من خلال الارتكاز على الثوابت الوطنية ونبذ كل إشكال ودعوات الانقسامات التي لا تؤدي الا التراجع والخسائر.