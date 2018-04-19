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21 قتيلا وجريحا من الحوثيين بغارتين لطيران لمقاتلات التحالف في حجة

الخميس 19 أبريل 2018 03:33 م الصحوة نت - خاص
21 قتيلا وجريحا من الحوثيين بغارتين لطيران لمقاتلات التحالف في حجة

سقط نحو 21 مسلحا حوثيا بين قتيل وجريح، بغارتين جويتين شنتها مقاتلات التحالف العربي مساء أمس الأربعاء على تجمع للمليشيات بمركز عاهم مديرية كشر محافظة حجة .

وقال مصدر ميداني بمحافظة حجة إن مقاتلات التحالف العربي قصفت بغارتين جويتين مركز عاهم أثناء تجمع للحوثيين مؤكدا سقوط 21 بين قتيل وجريح .

وأضاف أن تحركات للحوثيين تشهدها مديرية كشر وأسلم والمديريات المجاورة وذلك في حملة لحشد مقاتلين للجبهات والتي دعى لها الصماد أثناء زيارته قبل أيام قليلة لمديريات عبس وأسلم وحجور .

وكان الصماد زار الأسبوع الجاري مديريات عبس وأسلم ومديريات اخرى لحشد مقاتلين لجبهة ميدي لاستعادتها بعد أيام من اعلان قيادة المنطقة الخامسة تحرير وتأمين مدينة ميدي.

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