الحديدة:ميلشيات الحوثي تواصل عملية تهجير المواطنين في القرى المحيطة بـ"حيس"

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية عمليات ارتكاب انتهاكاتها المختلفة في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن) وخصوصا في المديريات الواقعة جنوب الحديدة وعلى الشريط الساحلي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سكان محليون تأكيدهم "إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال اليومين الماضيين، بعملية تهجير جديدة لسكان القرى المحيطة بمدينة حيس، جنوبا، وقرى الشعوب وزوبل وباب اللفج وبني العللي وبني الخضيري، شمال وغرب حيس، وتحويل قراهم إلى مواقع عسكرية، بقوة السلاح وبعد أن هددت الأهالي بقصف منازلهم".

واتهمت منظمة «مناصرة للحقوق والحريات»، ميليشيات الحوثي الانقلابية بتهجير نحو 1500 أسرة خلال شهر مارس الماضي، من منازلهم في مديريات حيس والجراحي والخوخة وزبيد في محافظة الحديدة الساحلية، فيما نزحت الأسر إلى المخا وعدن ومدينة الحديدة.

وكشفت المنظمة في تقريرها حول الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في الحديدة، عن استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية بارتكاب جرائمها في المحافظة وتمثلت بين قتل وإصابة واعتقالات في أوساط المواطنين علاوة على تهجير السكان من منازلهم وقراهم، فيما تصدرت مديريات الخوخه وحيس أكثر الضحايا نظرا لموقعها في مواقع التماس.