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مليشيات الحوثي تعترف بمصرع قائد جبهة الحدود في معارك مع القوات السعودية

الخميس 19 أبريل 2018 11:16 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مليشيات الحوثي تعترف بمصرع قائد جبهة الحدود في معارك مع القوات السعودية الصريع القوبري

لقي القيادي الحوثي، البارز وقائد جبهة الحدود العميد ناصر القوبري، مصرعه بمعارك عنيفة مع القوات السعودية على الحدود اليمنية السعودية.

واعترفت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التابعة للمليشيات الانقلابية، بمقتل القوبري في معارك على الحدود اليمنية السعودية، عبر بيان نعي نشره موقع 26 سبتمبر النسخة الحوثية.

يذكر أن المليشيات عينت القوبري، قائدا لمليشياتها في جبهة نجران كما تسميها مليشيا الحوثي على الحدود اليمنية السعودية خلفا لقائد الجبهة السابق العميد حسن الملصي الذي لقي مصرعه في العام 2016 بغارة جوية لطيران التحالف استهدفت مخبأ له في الحدود .

ويعد القوبري أحد أبرز ضباط قوات ما كان يعرف بـ" الحرس الجمهوري" و قائدا لأحد ألوية الصواريخ، قبل ان يعلن ولاءه لمليشيات الحوثي الانقلابية عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء.

في ذات الوقت، لقي المشرف العام على ما يسمى القوات البحرية التابعة لميليشيا الحوثي، المدعو منصور أحمد السعادي والمكنى بـ «سجاد»"، مصرعه مع عدد من مرافقيه، بغارة للتحالف العربي.

وقالت مصادر قبلية إن القيادي الحوثي قتل مع مساعده صلاح الشرقعي وعدد من أتباعه، في قصف جوي للتحالف العربي على أحد المواقع في الساحل الغربي لمدينة الحديدة أمس الأربعاء".

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