مصرع قيادي مقرب من زعيم ميلشيات الحوثي وأحد المورطين بتهريب "سفينة جيهان"

لقي المشرف العام على ما يسمى القوات البحرية التابعة لميليشيا الحوثي، المدعو منصور أحمد السعادي والمكنى بـ «سجاد»"، مصرعه مع عدد من مرافقيه، بغارة للتحالف العربي.

وقالت مصادر قبلية لـ" عكاظ"، إن القيادي الحوثي قتل مع مساعده صلاح الشرقعي وعدد من أتباعه، في قصف جوي للتحالف العربي على أحد المواقع في الساحل الغربي لمدينة الحديدة أمس الأربعاء".

وأوضحت المصادر "أن السعادي هو أحد القيادات الحوثية التي تلقت تدريبات مكثفة في إيران وكان من ضمن المحتجزين ممن ألقي القبض عليهم على متن السفينة الإيرانية جيهان عام 2013".

وكانت ميلشيات الحوثي أفرجت عن القيادي الحوثي "السعودي" ع بعد اقتحام صنعاء، نهاية 2014، ويعد من أهم أذرع عبد الملك الحوثي ومن المرتبطين بعلاقة وطيدة مع الإيرانيين.