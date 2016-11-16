انضمام 8 حوثيين بينهم قياديان الى صفوف الجيش والمقاومة في الجوف "أسماء"

انضم عدد من المليشيات المغرر بهم الى صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة الجوف اليوم الأربعاء.

وقال مصدر محلي في الجوف لـ"الصحوة نت" ان 8 أشخاص ممن كانوا في صفوف المليشيات الانقلابية بينهم قياديان انضموا الى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة المصلوب بعد أن اتضح لهم زيف المليشيات وحروبها العبثية التي تشنها على الشعب اليمني.

هذا ورحب مصدر في الجيش الوطني بانضمام قيادات وافراد ممن شاركوا مع المليشيات في الحروب الأخيرة في المحافظة.

ودعا المصدر من تبقى في صفوف المليشيات الانقلابية الى العودة الى جادة العقل والصواب وترك القتال مع المليشيات الانقلابية.

"أسماء المنضمين"

1 القيادي سلطان احمد السنتيل

2 القيادي عبدالمجيد علي القح

3 خالد حسن القح

4 حسين يحي السنتيل

5 خالدحسن السنتيل

6 قاسم علي القح

7 مبخوت محمد احمد السنتيل

8 الشريف محمد الظمين





المصدر| الصحوة نت