عقب الكشف عن انتهاكات.. الداخلية توجه بالقبض على مسؤول مركز اللاجئين الأفارقة

قال موقع وزارة الداخلية اليمنية إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس / احمد الميسري/ وجه الأجهزة الأمنية المعنية، بإلقاء القبض فورا على العقيد خالد العلواني مدير مركز اللاجئين الأفارقة السابق في عدن، واحالته للتحقيق، وذلك لاتهامه بانتهاكات حقوق الانسان.

ووجه له تهمة بقضايا اغتصاب لمهاجرين أفارقة كانوا محتجزين بالمركز قبل أن تقضي توجيهات عليا سابقة بإيقافه عن العمل واخلاء المركز وتسليمه لهيئة الاحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية.

وفي وقت سابق شكل وزير الداخلية لجنة أمنية مهمتها ترحيل المحتجزين في مركز البريقة بالتنسيق مع مدير عام مديرية البريقة وإغلاق المركز وتسليمه لهيئة الأحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية، ونقل مركز الحجز إلى منطقة رأس العارة.

يأتي هذا عقب تقرير لهيومن رايتس ووتش كشفت فيه المنظمة، عن ما يتعرض له المهاجرين الأفارقة من عمليات قتل واغتصاب وتعذيب، في مراكز احتجاز داخل اليمن.

وحذرت المنظمة من تجاهل السلطات الحكومية لتلك الانتهاكات، اضافة إلى قيامها بترحيل مهجرين بشكل جماعي، في ظروف خطيرة عبر البحر.

ونقلت المنظمة شهادات حية لبعض المهجرين، الذين كشفوا عن معاملات سيئة وصلت حد القتل والاغتصاب.



وقالت المنظمة إن بعض المسؤولين الحكوميين عذبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية، فيما لم تعلق الحكومة على هذا الإدعاء حتى اللحظة.