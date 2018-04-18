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الجيش يحكم الحصار على المليشيا في عقبة القنذع شرقي البيضاء

الأربعاء 18 أبريل 2018 10:36 م الصحوة نت - متابعات
الجيش يحكم الحصار على المليشيا في عقبة القنذع شرقي البيضاء

تمكن أبطال الجيش الوطني ،اليوم الأربعاء من إحكام السيطرة على الخط المؤدي إلى عقبة القنذع، في مديرية نعمان، شرقي البيضاء.

وأكدت مصادر ميدانية لـ”سبتمبرنت” أن أبطال الجيش الوطني سيطروا خلال الساعات القليلة الماضية على الخط المؤدي إلى عقبة “القنذع” في أطراف مديرية نعمان بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيات الحوثي الانقلابية التي تكبد خسائر بشرية قبل أن تلوذ بالفرار.

ولفتت  المصادر إلى أن عناصر المليشيا المتمركزون في العقبة أصبحوا حاليا معزولين من كل الاتجاهات.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت  معظم المواقع في مديرية نعمان من قبضة المليشيا ولم يتبق إلا لها سوى بعض المواقع في عقبة “القنذع” .

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