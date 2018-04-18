إطلاق سراح 20 مختطفاً وأسيراً من سجون الحوثيين في صفقة تبادل أسرى مع الجيش

أطلق سراح عدد من المختطفين من أبناء محافظة إب وسط اليمن ، من سجون مليشيا الحوثي إثر صفقة تبادل بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن عدداً من المختطفين أفرج عنهم يوم أمس ضمن صفقة تبادل بين المليشيا وقوات الجيش الوطني من أبناء محافظة إب في جبهة الجوف.

وبحسب المصادر فقد أطلقت المليشيا سراح 10 من المختطفين المدنيين ومثلهم من الجنود الأسرى، مقابل مبادلتهم بـ 18 أسيراً حوثياً لدى القوات الحكومية أسروا في جبهات القتال المختلفة.

وذكرت المصادر أن المختطفين المدنيين العشرة لدى الحوثيين اختطفوا منذ أكثر من عامين، وتمت مبادلتهم بأسرى حرب حوثيين، نظراً لتصلب الحوثيين ورفض إطلاق سراحهم إلاّ بهذه الطريقة.

وعمدت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة الماضية على عدم إطلاق كثير من المختطفين إلاّ مقابل فدية مالية، أو مبادلتهم مع أسرى حرب من مقاتليهم الذين تم أسرهم في جبهات القتال المختلفة.







وقد حصل موقع "الصحوة نت" على بعض اسماء المفرج عنهم من المختطفين وتم مبادلتهم كأسرى من قبل الحوثيين





جلال عبده صالح القحفة

زيد مطيع الدميني

منيف يحيى الرفاعي

عبدالله حسين المرهبي

علي محمد حسن الفقيه

فضل محمد الشهاري

عمر محمد الأقرع

عبد الرحمن ناجي الدميني

علوان محمد القحم

نشوان محمد النزيلي

