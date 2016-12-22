على وقع انتصارات الجيش.. المقدشي يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة نهم





على وقع الانتصارات التي حققتها قوات الجيش اليوم الخميس، تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، الخطوط الأمامية لجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وخلال الزيارة التفقدية استمع المقدشي الى شرح مفصل عن سير المعارك والمواقع التي حررتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية نهم.

وأشاد المقدشي بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش على القوى الانقلابية التي أصبحت يائسة وضعيفة.. مشيراً الى أن الضربات الصارمة والموجعة لمقاتلي الجيش سوف تقضى على ما تبقى من كيان الميليشيا الانقلابية.

وحث اللواء الركن محمد المقدشي كافة القادة والجنود والصف والضباط على المزيد من الصبر والعزيمة خلال الفترة المقبلة ومواصلة الانتصارات الكبيرة وتخليص الوطن من شرور العصابات الانقلابية.

وكان قد قالت مصادر عسكرية اليوم الخميس، إن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً مباغتاً على المليشيات الانقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وحسب المركز الأعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل المريحا وخمس تباب أخرى وأجزاء من جبل السفينة.

وشنت مقاتلات التحالف أكثر من سبع غارات على مواقع المليشيات في القتب ودمرت عددا من الآليات والأطقم العسكرية التي كانت في طريقها إلى منطقة "المديد" مركز مديرية نهم، ما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.





* الصحوة نت | متابعة خاصة