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نائب الرئيس يجدد دعوته لقبائل ومشايخ صنعاء لإسناد الشرعية وإنهاء الانقلاب

الأربعاء 18 أبريل 2018 07:34 م الصحوة نت - الرياض
نائب الرئيس يجدد دعوته لقبائل ومشايخ صنعاء لإسناد الشرعية وإنهاء الانقلاب

جدد نائب الرئيس الفريق الركن / علي محسن صالح / الدعوة لقبائل ومشايخ محافظة صنعاء بمختلف مديرياتها وجميع المكونات الاجتماعية في ربوع الوطن إلى مساندة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمعاناة والأزمات التي ترتبت عليه.

 واستمع نائب الرئيس إلى عرض من محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف عن مستجدات المحافظة والأوضاع الميدانية فيها.

وأشاد نائب الرئيس بالبطولات الميدانية التي يسطرها أبطال الجيش في سبيل استكمال تحرير المحافظة والتقدم باتجاه العاصمة صنعاء.

كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد القوى ومختلف المكونات لإسناد هذا التقدم والتنسيق والعمل مع بقية المحافظات المجاورة بما يحقق انتصار الشرعية وإنهاء معاناة المواطنين التي يتجرعونها بشكل يومي.

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