مصرع أكثر من 20 حوثياً في معارك بمصلوب الجوف

لقي أكثر من 20 حوثياً في معارك عنيفة دارت فجر اليوم الأربعاء بجبهات مديرية المصلوب غرب محافظة الجوف استٌخدمت فيها كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، حسب ما ذكره مركز الجوف الإعلامي.

وحسب مصادر المركز فإن مليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً فجر الأربعاء تم الاعداد والحشد له مسبقا على مواقع لقوات الجيش الوطني بـمناطق سداح وملحان والغرفه غربي المديرية.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني وبعد معركة استمرت لـ 6 ساعات تمكنت من احباط الهجوم ودحر عناصر المليشيات وقتل أكثر من 20 منهم اضافة الى عشرات الجرحى واغتنام أسلحة متوسطة وشخصية.

وتتلقى مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشكل يومي في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف وسط استمرار تقدم قوات الجيش.