العميد الجبولي: الجيش أفشل محاولات حوثية في استعادة مواقع مطلة على هيجة العبد

أكد العميد أبوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاه جبلي، أن مليشيا الحوثي الانقلابية فشلت في استعادة مواقع مطلة على نقيل هيجة العبد الطريق الرابط بين تعز والمحافظات الجنوبية.

وقال الجبولي إن الطريق آمنة ويحرسها الأبطال ولا يمكن مطلقا ان يتركوا للحوثيين أي ثغرة فيها.

وأضاف "المواقف ثابته والجهود وطنية مخلصة وقادرون بتوفيق الله على عمل اللازم لدحر الحوثيين".

و أوضح العميد الجبولي أن مقاتلي الجيش الوطني يقومون بواجباتهم في التصدي للمليشيات الانقلابية و كسر شوكتهم.

جاء ذلك خلال تفقده للمواقع القتالية في هيجة العبد بناء على توجيهات مباشرة من قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل.