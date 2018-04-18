موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الجيش الوطني يسيطر على مواقع استراتيجية جديدة جنوب تعز

الأربعاء 18 أبريل 2018 05:37 م الصحوة نت - خاص
الجيش الوطني يسيطر على مواقع استراتيجية جديدة جنوب تعز

نفذت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الاربعاء، عملية عسكرية نوعيه ضد مليشيا الانقلاب الحوثية من اربعة محاور في اطراف مديرية الراهدة .

 وقالت مصادر عسكرية ل"الصحوة نت" ان قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على منطقة السحي، وسلسلة جبال المرخام الاستراتيجية المطلة على الخط الرابط بين مديريتي الراهدة والشريجة بعد معارك شرسة استخدمت فيها الاسحله الثقيلة والمتوسطة.

واضافت المصادر ان قرابة 20 مسلحا حوثيا قتلوا خلال خلال العملية، مؤكدا تكبيد المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

واكدت المصادر ان السيطرة على هذه المواقع سيمثل تحول نوعي على سير المعارك القادمة لصالح  قوات الجيش الوطني

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى