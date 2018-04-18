الجيش الوطني يسيطر على مواقع استراتيجية جديدة جنوب تعز

نفذت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الاربعاء، عملية عسكرية نوعيه ضد مليشيا الانقلاب الحوثية من اربعة محاور في اطراف مديرية الراهدة .

وقالت مصادر عسكرية ل"الصحوة نت" ان قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على منطقة السحي، وسلسلة جبال المرخام الاستراتيجية المطلة على الخط الرابط بين مديريتي الراهدة والشريجة بعد معارك شرسة استخدمت فيها الاسحله الثقيلة والمتوسطة.

واضافت المصادر ان قرابة 20 مسلحا حوثيا قتلوا خلال خلال العملية، مؤكدا تكبيد المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

واكدت المصادر ان السيطرة على هذه المواقع سيمثل تحول نوعي على سير المعارك القادمة لصالح قوات الجيش الوطني