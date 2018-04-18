عقب مقتل 9 من عناصرها.. مليشيات الحوثي تلجا الى تفجير آبار المياه في حيمة تعز

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاربعاء، على تفجير آبار المياه بمنطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شمال محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي أقدمت على تفجير، احد ابار مياه وعطلت المضخات في مزارع قرية شقب منطقة الحيمة مديرية التعزية شمال شرق تعز.

واستخدمت المليشيات المواطنين وبما فيهم النساء والاطفال دروعا بشرية، حيث أجبرتهم على بالمشي امامهم حتى يتسنى لهم التقدم وسط المزارع، وحتى لا يتم استهدافهم ممن يقاومون تقدمهم بالقرية.

وتواصل مليشيات الحوثي قصفها على قرى المنطقة، وتقوم بعمليات اقتحامات للمنازل واعتقالات.

وسقط صباح اليوم، تسعة من عناصر المليشيات ، واصيب آخرون، في ذات المنطقة عقب تصدي المواطنين لهجوم شنته المليشيات على منازل ومزارع السكان.

واندلعت الاشتباكات إثر اعتداء المليشيات الانقلابية على مزارع المواطنين، واقتحام بيوتهم وتفجيرها، كما سقط شهيد من المواطنين يدعى عبده محمد ناجي من المهمشين بقصف للمليشيات.

واول أمس لقي المسؤول الامني على المنطقة التابع للمليشيات مصرعه، برصاص المواطنين الذين حاول الاعتداء على مزارعهم.