موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

عقب مقتل 9 من عناصرها.. مليشيات الحوثي تلجا الى تفجير آبار المياه في حيمة تعز

الأربعاء 18 أبريل 2018 05:10 م الصحوة نت - متابعة خاصة
عقب مقتل 9 من عناصرها.. مليشيات الحوثي تلجا الى تفجير آبار المياه في حيمة تعز

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاربعاء، على تفجير آبار المياه بمنطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شمال محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي أقدمت على تفجير، احد ابار مياه وعطلت المضخات في مزارع قرية شقب منطقة الحيمة مديرية التعزية شمال شرق تعز.

واستخدمت المليشيات المواطنين وبما فيهم النساء والاطفال دروعا بشرية، حيث أجبرتهم على بالمشي امامهم حتى يتسنى لهم التقدم وسط المزارع، وحتى لا يتم استهدافهم ممن يقاومون تقدمهم بالقرية.

وتواصل مليشيات الحوثي قصفها على قرى المنطقة، وتقوم بعمليات اقتحامات للمنازل واعتقالات.

وسقط صباح اليوم، تسعة من عناصر المليشيات ، واصيب آخرون، في ذات المنطقة عقب تصدي المواطنين لهجوم شنته المليشيات على منازل ومزارع السكان.

واندلعت الاشتباكات إثر اعتداء المليشيات الانقلابية على مزارع المواطنين، واقتحام بيوتهم وتفجيرها، كما سقط شهيد من المواطنين يدعى عبده محمد ناجي من المهمشين بقصف للمليشيات.

واول أمس لقي المسؤول الامني على المنطقة التابع للمليشيات مصرعه، برصاص المواطنين الذين حاول الاعتداء على مزارعهم.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى