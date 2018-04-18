عدن.. امهات المختطفين ينظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير ابنائهن

نفذ عدد من امهات المعتقلين والمخفيين قسرا في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهن المخفيين قسرا .

وقال مراسل "الصحوة نت" ان العشرات من امهات المعتقلين والمخفيين قسرا نفذن وقفة احتجاجية صباح اليوم الاربعاء في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن .

واضاف مراسلنا ان الامهات رفعن شعارات ورددن هتافات تطالب بالكشف عن مصير ذويهن المختطفين والمخفيين قسرا في سجون قوات الحزام الامني بالمدينة .

وتساءلن عن اسباب استمر هذا الظلم وحرمانهن من حقوقهن في الاطمئنان وزيارة ذويهن للعام الثاني على التوالي في ظل صمت حقوقي ودولي على هذه الجرائم .

وفي مشاهد شبه يومية تشهد العاصمة المؤقتة عدن وقفات احتجاجية لعدد من الامهات اللائي فقدن ابنائهن وفلذات اكبادهن للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهن المجهول.

وكانت محافظة عدن قد شهدت حملة اعتقالات واخفاء قسري واسعة استهدفت عدد من ائمة وخطباء المساجد وعدد من العسكريين والمواطنين منذ تحرير المدينة في اواخر شهر رمضان لعام ٢٠١٥.