موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

عدن.. امهات المختطفين ينظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير ابنائهن

الأربعاء 18 أبريل 2018 04:49 م الصحوة نت - خاص
عدن.. امهات المختطفين ينظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير ابنائهن

نفذ عدد من امهات المعتقلين والمخفيين قسرا في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهن المخفيين قسرا .

وقال مراسل "الصحوة نت" ان العشرات من امهات المعتقلين والمخفيين قسرا نفذن وقفة احتجاجية صباح اليوم الاربعاء في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن .

واضاف مراسلنا ان الامهات رفعن شعارات ورددن هتافات تطالب بالكشف عن مصير ذويهن المختطفين والمخفيين قسرا في سجون قوات الحزام الامني بالمدينة .

 وتساءلن عن اسباب استمر هذا الظلم وحرمانهن من  حقوقهن في الاطمئنان وزيارة ذويهن للعام الثاني على التوالي  في ظل صمت حقوقي ودولي على هذه الجرائم .

وفي مشاهد شبه يومية تشهد العاصمة المؤقتة عدن وقفات احتجاجية لعدد من الامهات اللائي فقدن ابنائهن وفلذات اكبادهن للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهن المجهول.

وكانت محافظة عدن قد شهدت حملة اعتقالات واخفاء قسري واسعة استهدفت عدد من ائمة وخطباء المساجد وعدد من العسكريين والمواطنين منذ تحرير المدينة في اواخر شهر رمضان لعام ٢٠١٥.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى