الجيش الوطني يتقدم بجبهة نهم ومقتل عشرات الحوثيين

قتل 18 من مسلحي مليشيات الحوثي وأصيب العشرات في معارك عنيفة واشتباكات واسعه مع الجيش الوطني بجبهة نهم.

وقال المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء أن قتلى مليشيات الحوثي سقطوا اثناء تحرير الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتباب السفينة والمريحا والاصبع المحاذية لجبل القتب

من جهة أخرى أستشهد 3 من جنود الجيش الوطني وجرح 7 آخرون في المواجهات المستمرة منذ فجر اليوم بنهم.

ويواصل الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية التقدم نحو وادي محلي حيث وصلت عملية التحرير الى منطقة الجرجور في الجنوب الغربي لجبل القتب وتدور الان اشتباكات عنيفة فيه.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت صباح اليوم أكثر من سبع غارات على مواقع المليشيات في القتب ودمرت عددا من الآليات والأطقم العسكرية التي كانت في طريقها إلى منطقة "المديد" مركز مديرية نهم، ما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.