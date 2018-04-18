قائد المنطقة الخامسة يزور جزيرة بكلان ويتفقد قوات التشكيل البحري المرابطة بالجزيرة

زار قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن "يحي صلاح" قوات التشكيل البحري بجزيرة بكلان التابعة لمديرية ميدي الساحلية بمحافظة حجة.

وفي الزيارة أشاد القائد صلاح بالجهود التي تبذلها قوات التشكيل البحري لحماية وتأمين السواحل والجزر المحررة من خطر المليشيات الحوثية التي تسعى بشكل مستمر لتهديد السواحل والمياه الدولية بزراعة الألغام البحرية .

وأكد "صلاح" على مضاعفة الجهود واليقظة التامة ورفع الجاهزية القتالية و اليقظة الأمنية التي من شأنها إفشال أي محاولة اختراق أو تلغيم من قبل المليشيات لسواحل ميدي و الجزر التابعة لها وكذا الممر الدولي الذي تحاول المليشيات من خلاله استهداف الملاحة الدولية في البحر الاحمر.

وخلال الزيارة تبادل القائد "صلاح" التهاني مع أفراد قوات التشكيل البحري المرابط بالجزيرة بالانتصار العظيم الذي حققه أبطال الجيش الوطني في المنطقة الخامسة بمشاركة من قوات التشكيل والمتجسد في تحرير المدينة من أيدي المليشيات الحوثية والتي خسرت فيها المليشيات الآلاف من عناصرها طيلة عامين.

تأتي الزيارة بعد أيام قليلة من احتفال السلطة المحلية بمحافظة حجة وقيادة المنطقة الخامسة بمشاركة قيادات من قوات التحالف العربي بتحرير مدينة ميدي من سيطرة المليشيا ورفع علم الجمهورية اليمنية وسط المدينة.

رافقه خلال الزيارة قائد قوات التشكيل البحري ورئيسي شعبتي الإعلام والطبية بالمنطقة.