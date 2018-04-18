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قوات التحالف تسيطر على طائرة "إيرانية مسيرة" محملة بالمتفجرات في الساحل الغربي

الأربعاء 18 أبريل 2018 01:59 م الصحوة نت - متابعة خاصة
قوات التحالف تسيطر على طائرة "إيرانية مسيرة" محملة بالمتفجرات في الساحل الغربي طائرة قاصف 1 الإيرانية معروضة في أميركا العام الماضي

تمكنت قوات التحالف العربي أمس الثلاثاء، من السيطرة على طائرة مسيرة من نوع " قاصف/1 الإيرانية" كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من قوات الجيش الوطني في الساحل الغربي.

وبحسب وكالة "وام" فإن الطائرة المسيرة محملة كمية كبيرة من المواد المتفجرة وكانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.

وأكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة إن سيتم بث صور الطائرة لاحقا.

وكان الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي، قد تمكن يوم امس من إسقاط طائرتين بدون طيار تابعة للمليشيات الانقلابية عقب محاولتها الاقتراب من مواقع الجيش في ميدي.

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