تعز.. قتلى وجرحى حوثيون عقب صد سكان "الحيمة" لهجوم حوثي على المنطقة

سقط قتلى وجرحى، في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاربعاء، عقب صد هجوم شنته المليشيات الانقلابية على منطقة الحيمة شمال تعز.

وقالت مصادر محلية عن تسعة من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم، واصيب آخرون، في منطقة حيمة تعز العليا، عقب تصدي المواطنين لهجوم شنته المليشيات على منازل ومزارع السكان.

واندلعت الاشتباكات إثر اعتداء المليشيات الانقلابية على مزارع المواطنين، واقتحام بيوتهم وتفجيرها، كما سقط شهيد من المواطنين يدعى عبده محمد ناجي من المهمشين بقصف للمليشيات.

وكانت المليشيات الانقلابية قد شنت صباح اليوم قصف مكثف بالمدفعية الثقيلة على منازل المواطنين بالمنطقة.

واول أمس لقي المسؤول الامني على المنطقة التابع للمليشيات مصرعه، برصاص المواطنين الذين حاول الاعتداء على مزارعهم.