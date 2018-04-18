قرار جمهوري بتعيين قائدا للشرطة العسكرية بمحافظة شبوة

أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا، قضى بتعيين العقيد محمد صالح القاحلي قائد للشرطة العسكرية بمحافظة شبوة .

وياتي هذا القرار بعد اسابيع من استقالة العقيد القاحلي من قيادة محور العلم التابع للنخبة الشبوانية نتيجة رفضة لازدواجية القيادة ومطالبته بإعادة الاليات والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم، اضافة الى دفع مستحقات الشهداء وعدم انقطاع رواتبهم ومساواة رواتب الضباط بالنخبة الحضرمية .

ويعد العقيد القاحلي من ابرز قيادات النخبة الشبوانية والوحيد من بين ضباط النخبة الذين انضموا للجنة الامنية المشتركة في المحافظة .



