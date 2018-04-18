رئيس الوزراء يزور ميناء عدن ويشيد بجهود ودعم المملكة في تأهيل الموانئ اليمنية

قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، اليوم الاربعاء، بزيارة تفقدية لأرصفة وساحات ميناء عدن بالمعلا ، وأطلع على الاعمال التي يقوم بها الميناء في استقبال البضائع والمواد الغذائية وما يقوم به من نشاط تجاري هام.

وشدد رئيس الوزراء خلال الزيارة على مسئولي ادارة الميناء ،تسهيل دخول المواد الغذائية وعدم تأخيرها ومضاعفة الجهود لتخفيف من معاناة الموطنين التي تسببت بها الميليشيا الحوثية بعد انقلابها على الدولة في العام 2014.

وأشاد بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية للموانئ اليمنية وإعادة تأهيلها وتزويدها برافعات حديثة والذي سيضاعف العمل في الموانئ، مؤكدا ان الحكومة وجهت بتسهيل إجراءات دخول المساعدات الانسانية عبر الموانئ التي تقع في المحافظات المحررة وسهولة نقلها الى جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.

مشيراً الى ان الميليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية من ايران وهو الذي اطال امد الحرب في بلادنا وضاعفت من معاناة الموطنين في المحافظات التي تحت سلطتهم تسهيلات التحالف العربي والحكومة الشرعية لدخول المساعدات الانسانية عبر الميناء.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح موجز عن النشاط التجاري الذي يقوم به الميناء والخدمات التي يقدمها من ترتيب دخول السفن للشحن والتفريغ والتخزين وكثير من الخدمات الاخرى.

واوضح رئيس مجلس ادارة موانئ عدن ، امزربة انه خلال الثلاثة الأشهر الماضية تم تفريغ مليون طن متري من المواد الغذائية المتنوعة بزيادة عن العام الماضي حيث تم تفريغ في عام 2017 ثلاثة مليون طن متري.