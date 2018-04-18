وزير التخطيط: منحة إضافية من البنك الدولي لتنفيذ مشروع في مجال الطاقة الشمسية

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، محمد السعدي، على أهمية المنحة الإضافية التي أعلن البنك الدولي عن تقديمها لليمن لتنفيذ مشروع في مجال الطاقة الشمسية .

وأوضح الوزير السعدي أن هذه المنحة البالغة خمسين مليون دولار، سيستفيد منها سكان المناطق الريفية وستخصص لدعم المراكز الصحية .. معرباً عن شكره بالشكر لمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي لدعمه المستمر لليمن في هذه الظروف الحرجة .

وأكد الدكتور السعدي على أهمية تطور الدعم المقدم لليمن والذي أنتقل من الجانب الاغاثي الى الجانب التنموي لمواكبة ما تحتاجه اليمن في المرحلة المقبلة.

وتهدف المنحة إلى تمويل مشروع أنظمة طاقة الشمسية خارج الشبكة الموحّدة في اليمن، لتأمين الكهرباء للخدمات الأساسية الحيوية، وتحسين إمدادات الكهرباء للمواطنين المحرومين في الريف وأطراف المدن.