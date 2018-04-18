روسيا: إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية أمر مرفوض

قالت روسيا إن إطلاق الصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية أمر مرفوض تماماً.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدين استخدام القوة بشكل عشوائي في اليمن، كما شدد على أن روسيا تعتبر إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية مرفوضا.

وقال المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن: "نحن ندين بحزم الضربات العشوائية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا وسط المدنيين. ونعتبر أمرا مرفوضا تماما إطلاق الصواريخ البالستية على المراكز السكنية على أراضي السعودية. وندعو للتخلي عن هذه الممارسات، إذ أن ذلك لا يساعد العملية السياسية والتسوية".

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية لوحدها غير كافية لإيجاد حلول طويلة الأمد. وأضاف: "ننطلق كالسابق من أنه لا يمكن وضع حد للأزمة الداخلية اليمنية، إلا من خلال حوار مع مراعاة مصالح كافة أطرافه".

وأكد على الموقف المبدئي الروسي الداعي إلى إنهاء المواجهات المسلحة بأسرع ما يمكن ونبذ العنف من قبل كافة الأطراف والتخلي عن المحاولات لتسوية الخلافات عسكريا، مضيفاً أنه لا يمكن القيام بذلك، إلا في حال التركيز على اليمن بالذات، بعيدا عن الحسابات الجيوسياسية.

وأعرب عن أمله بأن يتمكن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيثس من تجاوز التوجهات الحالية، مؤكدا استعداد روسيا لمواصلة جهودها للمساهمة في تسوية الأزمة اليمنية.