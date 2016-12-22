هجوم صاروخي يقتل سبعة بحارة باكستانيين قبالة السواحل اليمنية

قالت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، إن سبعة من بحارة بلادها قتلوا في هجوم صاروخي على سفينة شحن قبالة سواحل اليمن.

ونقلت الصحافة الباكستانية، عن مسؤولين عسكريين إن سفينة الشحن MV Joya الباكستانية كانت في طريقها من مصر إلى دبي عندما تعرضت لهجوم صاروخي ليل الأربعاء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقل موقع ديلي باكستان الناطق بالإنجليزية وترجمة "يمن مونيتور" عن ضابط كبير أنه تمكن من النجاة وجرفه البحر إلى السواحل اليمنية، فيما سبعة من البحارة لقوا حتفهم من بينهم قائد السفينة "الكابتن أنيس عبدالرحمن" عندما اشتعلت الحرائق في السفينة.

وسبق أن هاجم الحوثيون هذا العام سفينة شحن أسترالية تستأجرها القوات البحرية الإماراتية كما تعرضت مدمرة أمريكية لثلاث هجمات من صواريخ إيرانية.