استهدفت معسكراً تدريبياً وتجمعات حوثية.. أكثر من 35 غارة جوية غرب تعز

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن / مقاتلات التحالف العربي / شنت اليوم الثلاثاء أكثر من 35 غارة جوية على مواقع الحوثيين غرب المدينة.

وحسب المصادر فإن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع الحوثيين في منطقة الكمب وكمب الصعيرة والبرح ، وكذا معسكر تدريبي في رسيان بمقبنة.

وأسفرت الغارات عن سقوط القتلى والجرحى من الحوثيين فيما تم تدمير 7 أطقم ومخزن ذخيرة أمام بوابة مصنع اسمنت البرح غرب المحافظة.

وتدور معارك بشكل يومي بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش في مختلف المواقع في محافظة تعز وسط خسائر يومية في صفوف الحوثيين.