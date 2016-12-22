المليشيات تحتجز أكثر من 5 آلاف سلة غذائية بالمحويت وتُطالب بالخُمس كمجهود حربي





احتجزت مليشيا الحوثي والمخلوع والمخلوع الانقلابية مساعدات انسانية لـ5500 أسرة في محافظة المحويت.

وقال المرصد الإعلامي انه تلقى بلاغات بعثها المستفيدون من مساعدات الضمان الاجتماعي في محافظة المحويت أكدت أن جماعة الحوثي احتجزت الأحد الماضي مساعدات إنسانية ممولة من برنامج الأغذية العالمي، مقدمة لـ5500 أسرة فقيرة.

وحسب البلاغات فإن الشحنة كانت في طريقها إلى مركز محافظة المحويت قبل احتجازها في نقطة تفتيش لمليشيا الحوثي بمبرر أن نصيبهم منها 1100 سلة غذائية، بواقع الخُمس من اجمالي الشحنة البالغة 5,500 سلة، ضمن حصة ما يصفونه بالمجهود الحربي.

وسبق أن تلقى المرصد العديد من الشكاوي خلال الثلاثة الأشهر الماضية تؤكد بأن ما يسمى باللجان الشعبية الحوثية تُجبر المنظمات الدولية والأممية والمبادرات المجتمعية على تسليم نسبة من المساعدات المخصصة لسكان تهامة في محافظتي الحديدة وحجة وللنازحين في كل من تعز وصعدة وغيرها من المناطق لصالح ما يسمى بـ "المجهود الحربي".





وأدان المرصد الإعلامي هذه التصرفات ودعا المنظمات الدولية والإغاثية الى حماية المساعدات الإنسانية من بطش المليشيات الانقلابية.

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع سيطرتها على المعونات الإنسانية في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، فيما تمنع من دخولها لمدينة تعز.





*الصحوة نت | متابعة خاصة