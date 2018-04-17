نائب الرئيس يؤكد سعي الشرعية إفشال مخططات الإرهاب ومحاولات استهداف الأشقاء

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / سعي الشرعية لاستعادة وبناء الدولة القادرة على تأمين اليمن وإفشال مخططات التخريب والإرهاب ومنع محاولات استهداف الأشقاء ومحاولات تهديد الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية عقيد مات ستوارس وملحق الشؤون البحرية بالسفارة كريس ستوك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والعسكري وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلي في هذا المجال، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بمستوى العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ودعم المملكة المتحدة المستمر لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة أبناء الشعب اليمني.

وأكد نائب الرئيس الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء في رفع قدرات منسوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بما يضاعف من نجاحاتها في تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب.