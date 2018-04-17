الصحة العالمية: 8 ملايين طفل يمني غير قادرين على الوصول بشكل كاف لخدمات المياه

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف)، اليوم الثلاثاء، إن هناك 8.6 مليون طفل في اليمن، غير قادرين على الوصول بشكل كاف لخدمات المياه والإصحاح البيئي.

وفي بيان صادر عن المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،خِيرْت كابالاري، أفاد أن اليمن، يعد واحداً من أكثر دول العالم ندرة من حيث المياه.

وذكر البيان أن تصاعد النزاع عام 2015، تسبب في تفاقم هذا الوضع العصيب أصلاً، حيث أدت الهجمات والأعمال العسكرية على البنية التحتية للمياه وما حولها، إلى حرمان المزيد من السكان من حقهم في الوصول إلى مياه شرب آمنة، حسب قوله.

وحذر البيان من أن الحصول على المياه النظيفة، بات مسألة حاسمة، وخصوصاً لمنع انتشار واتساع رقعة الأمراض المنقولة بواسطة المياه في البلد الذي مزقته الحرب".

وأشار إلى أن العام الماضي، شهد اليمن أكبر عملية تفش لوباء الكوليرا على مستوى العالم، مع مؤشرات بعودة للوباء تلوح في الأفق إذا ما استمرت أزمة المياه دون حل.