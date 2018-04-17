الجيش يحرز تقدماً جديداً في البيضاء ويحرر جبل القرحاء الاستراتيجي بناطع

تمكنت قوات الجيش الوطني من احراز تقدم جديد في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش حررت جبل "القرحاء" الاستراتيجي بناطع وصدحت تكبيرات الأبطال من أعلى قمة في الجبل.

وذكرت المصادر أن أطقم مليشيا الحوثي لاذت بالفرار من شعب لبان والسد مخلفة ورائها قتلى وجرحى وعدد من الآليات التي تم استهدافها.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي عدداً من الغارات في الجبهة استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي في شعب لبنان ومواقع أخرى مجاورة.

ولقي عدد من المليشيا الانقلابية مصرعهم فيما جرح آخرون في ضل استمرار تقدم قوات الجيش في المواقع المجاورة لجبل "القرحاء".