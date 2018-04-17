حضرموت.. الطريق للدولة الاتحادية .. تأهيل دبلوماسي ومشاريع خدمية و صندوق للشباب

تشق محافظة حضرموت طريقها باتجاه الدولة الاتحادية بمختلف الأنشطة التنموية والتأهيلية والسياسية.

حيث شهدت سيئون حفل اشهار صندوق للشباب براس مال يقدر بعشرة مليون دولار، فيما نظم احتفال بمصر بتخرج 12 شاب من حضرموت في مجال الدبلوماسية.

وتتواصل بوادي حضرموت اعلان مناقصات لمشاريع خدمية ممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط.

و تبلغ عدد المشاريع الممولة من الدفعة الاولى من مبيعات نفط المحافظة حوالي 62 مشروعا في الكهرباء والمياه والتعليم والصحة .

و تأتي هذه المشاريع بعد اعلان رئيس الوزراء احمد بن دغر المنتمي لذات المحافظة بتخصيص 20% من قيمة كل دفعة من النفط يتم بيعها عبر تصديرها من ميناء الضبة بساحل حضرموت والذي يتم ضخ كميات نفط القطاعات النفطية الية .

و بحسب مصادر خاصة فان حصة المحافظة من الدفعة الأولى تبلغ حوالي 10 مليون دولار .

تأهيل دبلوماسي

في فندق الجزيرة سوفتيل بالعاصمة المصرية القاهرة احتفلت مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية بتخرج 12 دبلوماسياً حضرمياً بمناسبة انتهاء الدورة التأهيلية الأولى للدبلوماسيين الحضارم التي رعاها الشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية وبحضور سفير اليمن لدى الجامعة العربية رياض العكبري و مستشار الرئيس هادي المهندس حيدر العطاس.

و بحسب مؤسسة حضرموت – تعني بابتعاث الطلاب المتفوقين لمواصلة الدراسات العليا بدعم من رجال اعمال حضارم - فان الدورة تأتي بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية.

وقال عضو مجلس أمناء المؤسسة الدكتور عبد الله بانخر خلال حفل التكريم أن هذه النخبة من الدبلوماسيين من أبنائنا سيشكلون دعماً للقوى الناعمة الحضرمية في المستقبل القريب.

صندوق لتمويل مشاريع الشباب

في سيئون بوادي حضرموت اعلن عن اشهار صندوق دعم الشباب بمديريات وادي حضرموت الذي صدر به قرار من محافظ المحافظة اللواء الركن فرج البحسني و يضم علماء و اكاديميين الى جانب الغرفة التجارية بالمحافظة .

وقال عضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد سالم بن وهلان الى أن الصندوق الذي سيبدأ برأس مال يقدر بحوالي 10 مليون دولار يأتي في اطار الاهتمام بشريحة الشباب باعتباره ثروة أساسية انطلقت منها عدد من البلدان المتقدمة في إحداث نهضة تنموية مع قلة مواردها الاقتصادية الأخرى .

ولفت إلى أن الصندوق سيعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقديم " التدريب النوعي بما يساعد على تزويد المتقدمين بالمهارات اللازمة لانجاح مشاريعهم اضافة الى الارشاد و المتابعة بما يحقق استمرارية المشروع والتنبية بنقاط الضعف لتداركها ونقاط القوة لتعزيزها وكذا التمويل .

وذكر وهلان أن القروض ستبدأ من 5 مليون الى 20 مليون ريال يمني للمشروع الواحد الذي يتميز اصحابه بخبرة كافية و يساعد في احداث تنمية .

مبينا ان مثل هذه المبادرات ستعمل على تحصين الشباب من جرهم نحو الافكار الهدامة و الدخيلة على المجتمع بحضرموت اضافة الى انها ستعمل على الحد من البطالة في اوساط الشباب .

بناء نواة الاقليم

و بحسب محللين فان هذه الخطوات تأتي في اطار الاستعداد للدولة الاتحادية وبناء ركائزها الاساسية باعتبار حضرموت تمثل عاصمة للإقليم الذي يضم محافظات المهرة سقطرى شبوة و حضرموت .

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي الأسبوع الماضي القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2018م بشأن تعيين مديراً ونواباً في كلية الشرطة في حضرموت شرقي اليمن تضمن تسمية محمد سالم مديحج مديراً لكلية الشرطة، وسعد مسلم سالم سعد نائباً للشؤون الإدارية والمالية وصالح عبدالناصر التميمي نائباً للشؤون التعليمية ومبارك علوي لزنم كبير معلمي الكلية.

و خلال لقاء الرئيس بالمحافظ البحسني بالرياض نهاية مارس الماضي قدم المحافظ تقرير عن مستوى تنفيذ مشروع كلية الشرطة لإقليم حضرموت والتجهيزات الجاري تنفيذها وفقا لتوجيه فخامة الرئيس .ووجه فخامة الرئيس بالبدء في تأسيس مباني إقليم حضرموت.



- الصحوة نت