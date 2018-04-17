مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة:اليمن بمنعطف حاسم وآن الأوان للشروع بمفاوضات جادة

قالت سفيرة أميركا بالأمم المتحدة، نيكي هيلي ، اليوم الثلاثاء، إن الفوضى في اليمن تشكل ملاذا آمنا للتطرف، مضيفة أن مجلس الأمن لم يخضع الحوثيين وإيران للمساءلة.

وأكدت خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي في نيويورك أنه آن الأوان للشروع في مفاوضات جادة لحل الأزمة اليمنية. لافتة إلى أن الحرب في اليمن بمنعطف حاسم مع وجود مبعوث أممي جديد.

وشددت هيلي على ضرورة "ألا نخشى من إدانة الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين". وتابعت "ندعم شركاءنا السعوديين بالدفاع عن أمنهم".

من جانبه أشاد مارك لوكا منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن بدور السعودية والإمارات الإغاثي في اليمن.

وشدد على ضرورة تفتيش السفن القادمة إلى اليمن، مؤكدا أن آلاف العائلات اليمنية تحتاج إلى المساعدة كي تعيش.

وقال لوكا "قادرون على الوصول إلى كافة المحافظات اليمنية لكن نواجه عوائق. متوقعا تفشي وباء الكوليرا مرة أخرى باليمن.

وأضاف أن الصواريخ التي تطلق على السعودية تعطي الصراع في اليمن بعدا آخر.